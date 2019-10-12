الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: نسبة المشاركة بالخارج بلغت 9.3 بالمائة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بافون أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بالخارج بلغت 9.3 بالمائة.

وقال بافون للنهار على هامش ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أن نسبة الإقبال إلى حدود الرابعة مساء كانت ضعيفة في الدول العربية بسبب يوم العطلة بجل الدول العربية.

وبلغت نسبة الإقبال في الدول العربية 19.9 بالمائة في بنسبة إقبال 66 بالمائة رجل والباقي نساء.

كما سجلت مكاتب الهئية في العالم أرقاما متفاوتة للمشاركة التونسيين في الانتخابات الرئاسية.

حيث سجلت بألماينا إنتخاب 2261 ناخب وسجلت الامريكيتين 4666 ناخب وفرنسا ب 10599 ناخب،ايطاليا بـ 2303 ناخب.

وقال بافون ان التونسين الذين سينتخبون غدا هو7.4 مليون تونسي و سيراقب هذه الانتخابات اكثر من 700 ملاحظ من خارج تونس.

وكشف أن الإعلان عن نتاىج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيكون أقرب وقت.