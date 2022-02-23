الوادي: إحباط تهريب منتجات حساسة مصنفة باستعمال سيارة الإسعاف

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، وفي عملية نوعية من إحباط عملية تهريب منتجات حساسة مصنفة.

وتتمثل هذه المنتجات في أجهزة متطورة للكشف عن المعادن من صنع أجنبي. بالإضافة كذلك إلى كمية معتبرة من الهواتف النقالة المتأتية عن طريق التهريب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن تفاصيل العملية جاءت إثر الإستغلال الأمثل لمعلومات مستقاة مسندة بعمل ميداني واستعلاماتي محكم، بخصوص قيام 04 أشخاص في العقد الثالث و الرابع من العمر بنقل بضائع مهربة إلى إحدى الولايات الشمالية باستعمال مركبتين إحداهما تتمثل في سيارة إسعاف مخصصة للعمل الخيري لنقل المرضى.

كما قامت مصالح الأمن بوضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد نوعهما و مسلك عبورهما. ما مكن من توقيف المركبتين على متنهما أربعة أشخاص. وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم حجز أجهزة كاشفة للمعادن متطورة بلواحقها. بالإضافة إلى 3500 هاتف نقال ذو شريحتين. و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.