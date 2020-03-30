الوادي: إنقطاع الكهرباء تسببب في خسائر فادحة لخبازين بدوار الماء الحدودية

خلف الانقطاع الغير مبرمج والمتكرر للتيار الكهربائي الذين تمر بيه بلدية دوار الماء الحدودية، خسائر كبيرة التي تتكبدتها مخابز دوار الماء عند كل انقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب هذا الإنقطاع في إتلاف العجين وخسائر للمخابز وحرمان السكان من هذه المادة الخيوية في ظل ندرة الدقيق في المحلات.

وأبدى السكان وأصحاب المخابز تذمرهم من التأخر الفرقة التقنية المسؤولة على تصليح الأعطاب، والتي تصل الى نصف اليوم لارجاع التيار.

وأضاف أصحاب المحلات الغذائية والجزارة والسكان تضررت اجهزتهم الكهرومنزلية من ثلاجات ومبردات.

ومن جهتها شركة التوزيع الكهرباء والغاز بالوادي أكدت أن الخلل تقني يعود لظروف طبيعية نظرا لكثرة الرياح بالجهة، ولحظة ابلاغنا تدخلت الفرق التقنية، لاصلاح العطب.

وعرفت تغيير عبر مراحل للعوازل في الأعمدة الكهربائية للتيار عالي التوتر، وانطلق في عملية تغييرها جذريا، من اجل تقوية التيار خلال الشهر الفضيل وللصيف في خطة استباقية.