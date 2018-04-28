الإطاحة بـ”البومة” بتاجر نساء “المومسات” والخمور في “قمار” بالوادي

تمكن عناصر أمن دائرة قمار شمال ولاية الوادي، من الإطاحة بأكبر مجرم خطير على مستوى ولاية الوادي والملقب بـ”البومة”،

وهو كهل يبلغ من العمر 58 سنة متخصص في تسويق المشروبات الكحولية بالجملة والمتاجرة بنساء الموميسات ومتابع بجناية اختطاف قاصرة،

تفاصيل توقيف البومة تعود إلى توقيف مصالح الأمن لشاحنة كانت تستعمل في ادخال الخمور بالوادي، وبعد التحقق من وثائقها تبين أنها باسم شاب يستعمله البومة في ترويج الخمور.

وبعد توقيفه أكد لهم أن البومة قام بسرقة رخصة سياقته والتوجه نحو ولاية سطيف وشراء شاحنة وتسجيلها بإسمه ودون علمه،

كما أكد المالك الأول للشاحنة ذات الكلام، حيث أوهمه أنه اشتراها لصديقه ولكنه استعملها في ترويج الخمور،

كما توبع ذات المجرم في جناية محاولة اختطاف قاصرة حاول نقلها وبيعها للوحوش البشرية من أجل اغتصابها وتحويلها بالقوة إلى مومس،

وبعد ترصد مصالح أمن قمار للمجرم وتثبيت تحركاته تم توقيفه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه وإيداعه الحبس لحين المحاكمة.