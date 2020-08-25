الوادي: الأمن يطيح بمروّج الأقراص المهلوسة بحي 19مارس

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الوادي: الأمن يطيح بمروّج الأقراص المهلوسة بحي 19مارس
بقلم عبد العالي رحومة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف مروج للأقراص المهلوسة، وحجز أزيد من 180 قرص مهلوس.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال معلومات جد مؤكدة تفيد برصد شاب عشريني يحوز على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة لغرض البيع بحي 19 مارس.

ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه الذي عثر بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة قدر عددها بـ 182 كبسولة من نوع REGAPEN 300mg.

بالإضافة إلى سلاح ابيض محضور من الصنف السادس، ليتم على الفور تحويل الجاني و المحجوزات إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي ضد الجاني وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.


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