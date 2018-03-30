تفكيك شبكة مختصة في سرقة المحلات التجارية بالوادي

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول لمدينة الوادي عاصمة الولاية من تفكيك شبكة متكونة من 5 أشخاص تحترف سرقة المحلات التجارية.

عملية التوقيف تمت عقب تلقي بداية الأسبوع الماضي شكوى من أحد التجار مفادها تعرض محله التجاري للسرقة.

حيث تم سرقة مجموعة كبيرة من قطع غيار هياكل السيارات، لتباشر عناصر الأمن الحضري الأول التحقيق وجمع المعلومات.

التي أفضت إلى تحديد أحد المشتبه فيهم،وهو سارق محترف وذو سوابق عدلية،وبعد التأكد من أنه ضمن عصابة سرقة المحل تم توقيفه.

وخلال التحقيق تبين أنه كان برفقة 4 أشخاص آخرين من بينهم شخص قام بإخفاء المسروقات في بيته.

وبعد تحديد أماكن تحركاتهم جميعا، تم توقيفهم وتحويلهم على التحقيق، مع استرجاع المسروقات.