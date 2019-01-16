الوادي: توقيف عصابة حولت مكتبة إلى مقر لتزوير الوصفات الطبية

تمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثالث بولاية ورقلة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من ستة أفراد إحترفت تزوير المحررات الرسمية متمثلة في وصفات طبية مدون عليها أدوية تستعمل كمؤثرات عقلية.

تفاصيل العملية، تعـود وقائعها عقب استغلال عناصر الأمن ل معلومات تفيد بوجود مجموعة من الشباب في العقد الثاني من العمر يحترفون تزوير الوصفات الطبية قصد إقنتاء المؤثرات العقلية من الصيدلية.

لتباشر فور ذلك عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة، التي أسفرت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية الأشخاص محل الشبهة ونوعية المركبة التي يتنقلون على متنها أثناء نشاطهم الإجرامي.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة، تمكن من خلالها عناصر الشرطة من توقيف الأشخاص محل شبه أثناء تنقلهم على متن مركبة سياحية بإحدى مفترق الطرق وسط المدينة.

وأثناء مراقبة وثائق المركبة وتفتيشها بدقة تم العثور على وصفتين طبيتين مزورة، ليتم تحويل المركبة والأشخاص الذين كانوا على متنها إلى مقر الأمن الحضري الثالث.

وعقب التحقيق معهم تبين أنهم كانوا بصدد اقتناء أدوية من المؤثرات العقلية المدونة بالوصفة الطبية المزورة.

وخلال أطوار التحقيق وعقب استيفاء الإجراءات القانونية لتفتيش المساكن تم العثور على الأغراض المستعملة في التزوير المتمثلة في شاشة حاسوب ووحدة مركزية وجهاز سكانير وطابعة سكانير .

إلى جانب شهادة طبية أصلية محل جرم التزوير كانت متواجدة بمحل بيع الأدوات المدرسية ومواد التجميل ملك لأحد الموقوفين القاطن بحي النصر ببلدية ورقلة عاصمة الولاية، وعقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضد الموقوفين الستة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، لتورطهم في جرم تكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور وتسهيل الاستعمال للغير.