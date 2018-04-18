تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة جامعة بولاية الوادي، من حجز كمية جد معتبرة من تبغ الترشق مقلدة الصنع .

تفاصيل العملية، تعـود وقائعها أثناء قيام عناصر الشرطة بعمليات مراقبة للمركبات على مستوى الحاجز الأمني بالطريق الوطني رقم 3.

أين لفت انتباه عـناصر الشرطة مركبة نفعية مشبوهة يقودها شاب في الـ30 من العمر.

وبعد عملية التفتيش تم الإكتشاف أنها محملة بـ 27250 كيس من تبغ الترشق مقلدة المقدر وزنها بـ 817500 غرام.

ليتم بعدها تحويل الشاحـنة وحجز السلعة والتحقيق مع السائق.

وعقب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعـداد ملف قضائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكاب جرم حيازة ونقل تبغ الترشق مقلدة الصنع .