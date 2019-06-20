الوادي : حرائر المغير يتكفلون باطعام ونقل مترشحي البكالويا الاحرار

بعد ان عرفت السنوات الماضية معاناة مترشحي البكالوريا في الاطعام والتنقل والقيلولة هاصة مع ارتفاغ في درجات الحرارة.

في مبادرة خيرية من حرائر المغير مجسدة في المنظمة الوطنية للاتحاد النسائي للمقاطعة الإدارية المغير بمساهمة ناس الخير من تجار متطوعين.

تم التكفل التام بمترشحي شهادة البكالوريا2019 الاحرار الوافدين من خارج مدينة المغير من الإطعام والنقل من المطعم بمدرسة عائشة أم المؤمنين المغير إلى مراكز الامتحان.

المبادرة لقيت استحسان وسط المترشحين خلصة انها قلل معاناة التنقل والعودة والرجوع في الفترة منتصف اليوم. وجسدت روح التكافل بين ابناء الجهة الواحدة في تقليل الاعباء والمياهمة في رفع التخدي لنيل شهادة البكالوريا .