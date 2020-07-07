الوادي: سكان حي 19مارس ينتفضون ضد باعة الخمور والحبوب المهلوسة

إنتفض سكان حي الـ 19مارس بعاصمة الولاية ضد باعة الخمور والحبوب المهلوسة الذين احتلوا ارجاء المكان وشكلوا عصابات خطيرة باتت تشكل خطرا علي ساكنيه.

وأكد السكان أن الحي تحول إلى مخمرة مفتوحة لكل انواع الرذائل، اضافة لما تخلفه من انتشار السيارات المجنونة والقارورات من مخلفات وحدات الخمور، التي غزت الحي. كما ازدادت كل الجرائم وانواع السرقات، وهو ما حول الحي الى بؤرة لهؤلاء الباعة والمجرمين.

وناشد مواطنو الحي لتظافر الجهود وتعزيز الدوريات في الحي، والضرب بيد من حديد بذات الحي، ومضاعفة المجهودات التي تقوم بها السلطات الامنية، في الحد من انتشار الرهيب لهذه الظراهر الغريبة عن المنطقة، وانهم مستعدين لمساعدتهم في مهامهم النبيلة والتعاون للوأد هذه الكارثة.

وطالب السكان بمضاعفة العقوبات على هؤلاء الباعة وتشديدها خاصة ان اغلبهم بات يخرج بقضايا السجن الغير نافذ بتهمة البيع دون رخصة والاكتفاء بالغرامات فقط.