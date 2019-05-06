الوادي : سنتان سجن نافذ لمير بلدية النخلة السابق ومواطن عن تهمة تكوين جمعية اشرار بتزوير وبيع العقار الفلاحي

أدان مجلس قضاء الوادي غيابيا بالسجن سنتين سجنا نافذا في حق رئيس بلدية النخلة الأسبق وأحد المواطنين في حالة فرار.

فيما تمت تبرئة ساحة نائبه من التهم المنسوبة إليهم بعد التماس ذات الحكم نظرا لظروفه الصحية القاهرة .

وقد توبع هؤلاء بجرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في قضية السمسرة بالعقار الفلاحي.

حيث كان المير يقوم رفقة هذه المواطن السمسار بالمنح والبيع للغير لرخص توجيه غير قانونية للاستفادة من قطع أرضية فلاحية.

في المحيطات العذراء بتراب البلدية وكذا بيع قطع أرضية بأختام بأثر رجعي .