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الوادي : غلق 69 محل تجاري وتحرير 33 مخالفة مع أول الشهرالفضيل  

أخبار الجزائر
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الوادي : غلق 69 محل تجاري وتحرير 33 مخالفة مع أول الشهرالفضيل  
بقلم عبدالعالي رحومة

تزامنا مع حلول شهر رمضان أطلقت المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم بأمن بالوادي، حملة واسعة لمراقبة المحلات التجارية والفنادق والمراقد بإقليم الإختصاص .

الحملة كانت عبر عمليتين متفرقتين تمت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بالولاية ممثلة في مصلحة حماية المستهلك وقـمع الغش.

أين تم تنظيم خرجات ميدانية تم من خلالها إستهداف مراقبة المحلات التجارية من حيث النظافة والأسعار والجودة، ووسم المنتوج.

إلى جانب تقييم السير الحسن لخدمات المواطنين والمحافظة على سلامتهم، أين تم أثناء العمليتين مراقبة 63 محل وفندق.

وأسفرت العملية عن تحرير 33 مخالفة، إلى جانب تنفيذ  69 قرار غـلـق .

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