الوادي: فلاحو ومربو الولاية يحتجون أمام الغرفة الفلاحية

إحتج العشرات من الفلاحين والمربين أمام الغرفة الفلاحية منددين لما آل إليه الوضع المهني الخاص بيهم.

واكد البيان الذي رفعه المحتجين للجهات الرسمية على جملة من المطالب والتحفظات في كيفية تسيير الغرفة بداية من عدم عقد اي إجتماع أوأي جمعية عامة للغرفة طيلة اربع سنوات متتالية، وتغييب سياسة التشاور بين الغرفة ومجالسه بالفلاحين والمربين .

كما اضاف بعض المجالس المهنية انهم تم اقصاءهم كما تغيب كل انواع الارشاد والايام التكوينية رفع من قدرات الفلاحين والمربين في تطوير مهاراتهم في خدمة الارض.

واكد المحتجين ان الغرفة مؤسسة جامعة لكل الفلاحين والمربين دون استثناء وهي ممثلهم بعيدة عن كل السياسات الانتخابية والمصالح الضيقة.

طالب المحتجين برحيل الرئيس وحل المجالس المهنية للغرفة والانطلاق في ايجاد حلول جذرية لمشاكلهم العالقة التي تساهم فيها كل الفاعلين الحقيقيين خدمة للولاية والوطن.

من خلال مواكبة تحدي والنهضة الفلاحية التي تعرفها الولاية ومرافقتها بكل الاشكال اللوجستية لتامين غذاء الجزائريين في شتى المنتوجات الفلاحية.