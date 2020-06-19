الوادي: مستفيدو تحصيصات السكنية بالرقيبة يطالبون بتسوية وضعيتهم

رفع مستفيدو من التحصيصات السكنية المقدر ب400 تحصيصة ببلدية الرقيبة، طلبا رسميا بضرورة تسريع الاجراءات العالقة، والتي لاتزال على حالها منذ استفادتهم سنة 2014.

المستفيدون اكدوا على جملة من المطالب ابرزها تسبيق الشطر الاول من الدعم الريفي المخصص في ذات التحصيصة، خاصة مع الظروف الحالية التي تضرر من خلالها كل الاطراف.

وأكدوا أن التحصيصات لا تزال تنعدم فيها كل سلب التهيئة، التي تسهل انجاز مساكنهم.

ومن جهة اكد ممثل عن المستفيدين ان وضعيتهم تأزمت في ظل ان اغلبهم يعاني من الكراء طوال عقود، ولم تسرع الإجراءات الادارية التي تسمح لهم بالانطلاق في عملية البناء.

في حين التقى ممثلي التحصيصة مع السلطات المحلية التي اكدت لهم رفع انشغالهم والتسريع في الاجراءات في اقرب الاجال ودراسة الملف بعد ارسال لجنة ولائية لمعرفة كل النقائص والمشاكل التي تعيق سيرورة التحصيصات بكل البلديات الولاية.

للاشارة فإن والي الولاية اكد للاصحاب التخصيصات ان ميزانية المشروع موجودة وانها ستعرف دحرجة هذا الملف بشمل نهائي في القريب العاجل.