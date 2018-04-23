بالصور.. نائب “المير” يقود جرار الأوساخ والجرافة في حملة نظافة بالوادي

في صور لقيت رواجا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي ولأول مرة لزهر شقور شاب ونائب رئيس مجلس الشعبي البلدي لبلدية الدبيلة بالإشراف على حملة نظافة بقرية الجديدة الشرقية.

لحد الآن الأمر عادي لكن أن يتكفل بسياقة الجرار والجرافة بنفسه وذلك في قلة وجود عمال وسائقين ، وإعطاء المثل في التواضع، وأن النظافة مسؤولية الجميع.

وهو ما دفع بشباب قرية الجديدة الشرقية وكل أعيان المنطقة للتجند للحملة النظافة وإزالة الأوساخ والحجارة،

تحضيرا للفصل الصيف في خطوة استباقية لقضاء على العقارب والحشرات الضارة التي تجد من هذه الأماكن ملاذ لتكاثرها وانتشارها مما يسبب خطرا على السكان.