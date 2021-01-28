الوادي: وفاة العلامة الأزهري بن لخضر ثابت أحد طلبة إبن باديس

توفي اليوم العلامة و الشيخ الفقيد الازهري بن لخضر ثابت مواليد 1923 بالمغير واحات وادي ريغ ولاية الوادي.

يعد الازهري أحد أقطاب العلم وهرم من أهرام الشريعة والدين بالمنطقة، وهو قامة من قامت العلم والجهاد في حرب التحرير.

وكذا البناء بعد الإستقلال بالمنطق و الوطنية.

تتلمذ المرحوم على يد كبار شيوخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، على رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس، خريج جامع الزيتون بتونس.

عين المرحوم معلما ومديرا سنة 1950، بمدرسة الحرة بالقل سكيكيدة التابعة لجمعية العلماء المسلمين.

انتقل الى الرفيق الأعلى بمسقط راسه بالمغير عن عمر يناهز 98 سنة.