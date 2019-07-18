الوادي.. وليد مريض ضحية الادارة ينتظر تسليم جواز سفره لانقاذ حياته

يعاني الطفل وليد زغدي، ذو 11 سنة، والذي يقطن بولاية الوادي من مرض خطير يستوجب نقله على جناح السرعة لتونس في ظرف قياسي لانقاذ حياته.

ويتواجد الطفل داخل سيارة الاسعاف منذ عصر اليوم في انتظار تسليم جواز سفره الذي أتى من مركز استخراج الوثائق والجوازات بالاغواط بعد طلب مستعجل.

عائلة المريض اتصلت بـ “النــــــــــــــــــــــــــــــــــّهــــــــــــار” لايصال صوت ابنها، بعد ان رفض المشرف عن مصلحة جوازات السفر العودة للبلدية

وتسليم الجواز رفضا قاطعا رغم اتصال كل الجهات التي لها علاقة به، من رئيس بلدية والامين العام ووصولا للرئيس الدائرة

متجاهلا في نفس الوقت كل الجهات التي توسطت لديه لانقاذ هذا البراءة.

وضع أدخل العائلة في حالة هستيريا خاصة أن وضعية إبنهم يزداد تدهورا في ظل عدم إنسانية الإدارة التي ترفض تسليم الجواز، إلاّ مع بداية الأسبوع العمل بالأحد.

وهو ما جعل العائلة تفكر في تهريب الطفل بطرق غير قانونية عبر الحدود في محاولة لانقاذ فلذة كبدها من الموت المحقق.

وناشدت العائلة والي الولاية ووزير الداخلية بضرورة إنقاذ ابنهم وليد لان كل لحظة من التأخر سترهن حياة إبنهم .

كما جعلت هذه الوضعية الأهل والجيران على صفيح ساخن نظير هذا الوضع والتعنت في عدم الامتثال لاوامر،

وضياع الانسانية وسط متاهات القانون وروح القانون، اضافة الى غلق ابواب الادارة من منتصف يوم الخميس

مع التوقيت الصيفي وصولا الى يوم الاحد، وهو ما يجعل مصالح المواطن مؤجلة الى اشعار اخر.