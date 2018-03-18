5 سنوات سجن لمرتكب جريمة محاولة القتل بسلاح أبيض الوادي

عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الوادي، قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المتابع شاب في 25 سنة.

وتعود الوقائع للسنة الماضية وفي المقاطعة الادارية لمغير مكان الوقائع وبالتحديد ليلة عيد الفطر المبارك،

أين كان الضحية متوجها للحلاق بحيهم عندها اعترض طريقه المتهم ووقع بينهما مشادات بالايادي

وبعدها أشهر في وجه الضحية سكين ووجه إليه 4طعنات على مستوى الوجه والذقن والبطن كل ضربة يصل طولها إلى 10سنتم،

حسب الطبيب الشرعي الذي أقر 40 يوما قابلة للتجديد في تقريره.

وحسب تعبيرهما أن هناك خلافات سابقة بينهما، المتهم صرح أثناء مثوله أنه لم يكن يترصد الضحية،

بل هو من قام باستفزاه بالإشارة واللفظ الغير أخلاقيين وصادفه بطريقة عرضية،

النيابة من جهتها اعتبرت المتهم مسبوق بمثل هذه الاعتداءات على الأشخاص،

وأنه اختار الوقت المناسب للاعتداء علي الضحية الا وهو عقب اذان المغرب وفي شهر رمضان،

والتمست حكم 10 سنوات سجنا للمتهم. حيث حكمت المحكمة بحكم 5 سنوات سجنا للمتهم.