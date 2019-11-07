الوالي يجرد رئيس دائرة الوادي من الإمضاء ويجمد مهامه

جرد عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي، رئيس دائرة الوادي من مهمة التوقيع وممارسة مهامه إلى إشعار آخر.

ورفع الوالي تقريرا أسود لوزارة الداخلية بشأن رئيس الدائرة محل الإجراء التحفظي.

وحسب ما علمته “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة، فإن سبب قرار الوالي يعود إلى فشل رئيس الدائرة في مسايرة المشاريع وتعطيل التنمية المحلية ومصالح المواطنين.

كما أنه يؤخذ على رئيس الدائرة رفضه معالجة العديد من المشاكل العالقة ومجابهتها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الدائرة موجود تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير في محررات رسمية والمحاباة.

وقالت مصادر لـ”النهار أونلاين”، إنه يرتقب أن يتم تكليف إطار من مديرية الإدارية المحلية بالولاية بالتسيير المؤقت لشؤون دائرة الوادي.