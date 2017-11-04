الوداد البيضاوي بطل رابطة أبطال إفريقيا

توّج فريق الوداد البيضاوي المغربي، بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي المصري بهدف نظيف ضمن إياب الدور النهائي، بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، عن طريق ضربة رأسية من وليد الكرتي في الدقيقة “69.

ويحقق الوداد بذلك اللقب الثاني له في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخسر الأهلي النجمة الإفريقية التاسعة.