الودي: حجز أزيد من 1000 قرص من مواد صيدلانية معروضة للبيع بطريقة غير شرعية

تمكن عناصر أمن دائرة الرقيبة بالوادي من حجز كميات معتبرة من مواد صيدلانية معروضة للبيع دون سند قانوني، وتوقف متورطين.

العملية قام بها عناصر المصلحة عقب استغلال معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخصين في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقومان بعرض مواد صيدلانية للبيع بطريقة غير شرعية.

باشر عناصر الفرقة عملية التتبع و الترصد للمشتبه فيهما، حتى النجاح في توقيفهما بأحد أحياء المدينة، بعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي القانوني عثر بحوزتهما على كميات معتبرة من الأقراص وتحويلهما لمقر المصلحة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تفتيش مسكني المشتبه فيهما أين عثر بداخل أحدها على كمية آخرى من هاته المواد.

العملية أسفرت في مجملها عن حجز 1020 قرص من المواد الصيدلانية.

ليتم إعـداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.