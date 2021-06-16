الوزارة تحدد أيام إيداع طلبات الاعتماد  للوكلاء المركبات الجديدة

الوطني
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الوزارة تحدد أيام إيداع طلبات الاعتماد  للوكلاء المركبات الجديدة
بقلم م . فيصل

أعلنت وزارة الصناعة اليوم المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. عن أيام إيداع طلبات تسجيلهم للحصول على الاعتماد.

وحددت الوزارة في بيانها عبر صفحتها على “فيسبوك” ايام الاحد والثلاثاء للراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإيداع طلبات تسجيلهم. وذلك على مستوى الوزارة.

كما ذكرت الوزارة في ذات البيان جميع المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاكتتاب في النظام المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. بأنهم مدعوون لإيداع طلبات تسجيلهم على مستوى الامانة التقنية للجنة المكلفة بمعالجة الحصول على الإعتماد.


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