الوزير الأسبق نور الدين زرهوني يدلي بصوته الإنتخابي

أدى الوزير الأسبق نور الدين زرهوني، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي للإستحاق الرئاسي.

وقام الوزير الأسبق نور الدين زرهوني، بالإدلاء بصوته، في حيدرة، بالجزائر العاصمة.