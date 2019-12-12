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الوزير الأسبق نور الدين زرهوني يدلي بصوته الإنتخابي

الإنتخابات الرئاسية
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الوزير الأسبق نور الدين زرهوني يدلي بصوته الإنتخابي
بقلم فوزية مسعدي

أدى الوزير الأسبق نور الدين زرهوني، اليوم الخميس، واجبه الإنتخابي للإستحاق الرئاسي.

وقام الوزير الأسبق نور الدين زرهوني، بالإدلاء بصوته، في حيدرة، بالجزائر العاصمة.


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