كلّف الوزير الأوّل عبد العزيز جراد الوزراء المعنيين بالشروع دون تأخير، بإحصاء مناطق الظل لضبط خارطة دقيقة لمجمل التراب الوطني.

وخلال ترأسه اجتماعا لمجلس الحكومة أسدى الوزير الاول تعليمات تنص على تقييم دقيق للاحتياجات ذات الأولوية لسكان مناطق الظل.

كما أشار جراد أن عملية الإحصاء ستعتمد على احتياجات النقل وتأهيل المسالك والطرق والمطاعم المدرسية والعلاج والتزود بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز.

من جهته منح الوزير الأول مهلة شهر للقطاعات المعنية وللسلطات المحلية لتطبيق التعليمات.