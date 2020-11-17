الوزير الأول يأمر بتعليق تعيين وإنهاء مهام الإطارات بالوزارات والمؤسسات العمومية

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الوزير الأول يأمر بتعليق تعيين وإنهاء مهام الإطارات بالوزارات والمؤسسات العمومية
بقلم عبد الرحمن سالمي

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد أعضاء الحكومة بتعليق كل اقتراح تعيين أو إنهاء المهام للاطرات التابعين لمختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية إلى إشعار أخر.

وحسب تعليمة تحوز النهار اونلاين على نسخة منها بعث بها الوزير الأول لكافة أعضاء الحكومة فإنه  تم اتخاذ هذا القرار بناء على  المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 02 فيفري 2020 الخاص بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية العليا.

وتشمل تعليمة الوزير الأول كل اقتراحات التعيين وانهاء املهام في كل الدوائر الوزارية  والمؤسسات العمومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي  التابعة لمختلف الوزارات

وشدد الوزير الأول في إرساليته على ضرورة الاحترام الصارم وتطبيق بنود هذه التعليمة وما ورد فيها إلى غاية إشعار آخر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=921904

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