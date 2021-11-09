الوزير الأول: يجب تسهيل منح “الفيزا” للأجانب والمستثمرين

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى تسهيل منح التأشيرات للأجانب خاصة فئة المستثمرين من أجل الدخول إلى الجزائر.

وقال الوزير الأول، خلال تواصل أشغال مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن تأشيرة الدخول للجزائر، هي الأكثر صعوبة في المنح في العالم.

كما أكد الوزير على ضرورة منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب. لخلق فرص الإستثمار في البلاد.

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