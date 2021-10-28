الوزير الأول يستقيل جانواري يوسف ماكامبا وزير الطاقة التنزاني

استقبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس، جانواري يوسف ماكامبا، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية. مراسيم الإستقبال جرت بقصر الحكومة. ويقوم وزير الطاقة التنزاني بزيارة للجزائر حاملاً رسالة إلى رئيس الجمهورية، من قبل نظيرته التنزانية سامية حسن صولحو.

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد إستقبل جانواري يوسف ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني.

كما اجرى محمد عرقاب مباحتاث مع نظيره التنزاني حول إمكانية إمداد تنزانيا بالمحروقات. وأيضا الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا.