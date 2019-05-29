الوزير الأول يعزي عائلة الفقيدة عائشة باركي

قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، تعازيه إلى عائلة الفقيدة، عائشة باركي عضو مجلس الأمة ورئيسة جمعية اقرأ لمحو الأمية.

وأشاد بدوي،برسالة التعزية،بخصال المرحومة ونضالها بالجزائر،مذكرا بأنها كانت “نبراسا ضد الأمية استنار به كل من رفع التحدي،لتعلم الكتابة بسن مبكرة”.

وجاء في البرقية،”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله المرحومة غربي عائشة زوجة باركي عضو مجلس الأمة”.

تابعا “وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني إلى أن اتقد ماليكم بأخلص التعازي وصادق المواساة في مصابكم الجلل”.

“داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

مضيفا “ويسكنها فسيح جنانه وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب”.