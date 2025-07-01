الوزير الأول يلتقي رئيس الحكومة الإسبانية.. هذا مادار بينهما

إلتقى الوزير الأول نذير العرباوي، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي حمله نقل تحياته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وذلك على هامش أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الـ04 لتمويل التنمية.

وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن امتنانه على تلبية الدعوة للمشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر. مؤكدا عزمه على العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة.

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