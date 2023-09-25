الوزير الأول يناقش مع السفير الموريتاني سبل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، ودادي ولد سيدي هيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر.

والذي الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

وقد كان اللقاء فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والإشادة بالـمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين.

بالإضافة الى تبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-الموريتانية في شتى المجالات.

ولاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية والاستثمارية واستكمال المشاريع الاندماجية التي يعكف الطرفان على تجسيدها.