أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، الأربعاء، أن التزويد بالمياه في عنابة، سيعود إلى وضعه العادي في الـ24 ساعة المقبلة .

وصرح الوزير للإذاعة المحلية، في عنابة وذلك على هامش زيارة عمل و تفقد تدوم يومين، بأن تدارك حالة التذبذب المسجل في توزيع المياه

قد إستدعى اللجوء إلى نمط جديد في إستغلال مياه سد بوناموسة لطارف الذي يمثل المورد الرئيسي لتموين ولايتي عنابة والطارف بهذه المادة الحيوية.

وأضاف الوزير بأنه و أمام الوضعية الناجمة عن إنخفاض منسوب المياه بسد بوناموسة بقدرة تصل إلى 165 مليون متر مكعب

إلى مستوى جعله غير قابل للإستغلال، مما استدعى اللجوء إلى استغلال فتحات على مستوى الطبقات السفلى لهذا السد.

مشيرا هذا الإجراء الذي شرع في العمل به سيمكن من تجنيد 80 ألف متر مكعب في اليوم من المياه

يوجه 50 ألف متر مكعب في اليوم منها لتزويد السكان بمياه الشرب وحوالي 30 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات المركب الصناعي سيدار الحجار.

وبإمكان حجم المياه القابل حاليا للإستغلال بهذا النمط الجديد تغطية إحتياجات ولاية عنابة بصفة “عادية” بالمياه لمدة 3 أشهر

في إنتظار -كما قال- عودة الأمطار وإنجاز بعض محاور البرنامج الخاص بالمخطط الاستعجالي الذي تقرر لتدارك الوضع.

وأكد الوزير من جهة أخرى، بأن عملية تزويد مركب سيدار –الحجار- بالمياه قد شرع في تجسيدها

لضمان احتياجات هذا المركب من المياه ستتم بصفة “عادية بعد امتلاء خزاناته بالمياه الإحتياطية الضرورية.

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