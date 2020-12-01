الوزير بوزيان يدعو طلبة الجنوب الكبير لسحب تذاكر سفرهم غدا

الوطني
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الوزير بوزيان يدعو طلبة الجنوب الكبير لسحب تذاكر سفرهم غدا
بقلم س.ل

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بوزيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم التكفل بالطلبة الجامعيين من الجنوب الكبير.

ونشر الوزير بوزيان اليوم، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، أنه تم التكفل بالطلبة الجامعيية بالجنوب الكبير.

وجاء في منشور الوزير،  أنه فــــــــــــــــي إطار التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير لولايات “تمنراست، إليزي، تندوف، أدرار”للموسم الجامعي 2019/ 2020.

وأضاف، أن عدد الطلبة المعنيين يقدر بـ 3258 طالبا وطالبة، يمكنهم سحب تذاكر سفرهم بداية من يوم غد الأربعاء من أقرب وكالة للخطوط الجوية مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.

التعليم العالي

التعليم العالي


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