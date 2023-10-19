الوزير الاوّل: “انه ليس بالشيء الغريب على شعبنا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني”

أكد الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان في مكالمة هاتفية خص بها تلفزيون النهار انه ليس بالشيء الغريب على شعينا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وبخصوص خروج الجزائريين اليوم في مسيرات جابت كل ولايات الوطن قال بن عبد الرحمان ان خروج الجزائريين عن بكرة ابيهم تعبيرا عن عضيهم لما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وعن مساندته المطلقة له حتى ينال حريته.

وأضاف الوزير الأول أنه ليس بالشيء الغريب على شعينا العملاق الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. كما ان الشعب الجزائري يعرف جيدا معنى الإستعمار ومقتنع ان ما أخد بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

وتالع الوزير الأول ان موقف الجزائر ثايت دون اي قيد او شرط عبر عنه رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا في المحافل الدولية.

كما إغتنم الوزير الأول الفرصة لتقديم التعازي لإخواننا الفلسطنيين راجيا من الله أن يجعلهم من الشهداء.