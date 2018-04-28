الوليد بن طلال يكشف ما خسره خلال عام

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الوليد بن طلال يكشف ما خسره خلال عام رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال
بقلم أمينة.ل

كشف رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، عن خسارته خلال هذا العام وصلت لـ 1.88 مليار دولار.

وهذا بعد احتجازه داخل فندق “ريتز كارلتون”، في العاصمة السعودية الرياض، بعد اتهامه بقضايا فساد.

وكتب”ابن طلال”في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”:على ما قال أنه يفتخر بتنفيذه 1000مشروع في 164 دولة على مدار  38 عاما.

وكان الوليد، هو السعودي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة “بلومبرغ” لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار.

على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.

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