الياس أخاموخ لـ “النهار”: “استئناف الدراسة يوم الأحد.. ممكن”

“الحالة الوبائية مستقرة حاليا وعدم احترام البروتوكول الصحي في الوسط التربوي سيساعد على ارتفاع الإصابات”

“نسبة التلقيح في قطاع التربية ضعيفة ولم تتعدَ 20 من المئة”

“20 مليون جزائري مطالبون بالتلقيح حتى نكون في مأمن صحي.. والدنمارك أعلنت انتصارها على الوباء”

أكدت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد “كورونا“، إمكانية عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد تسجيل استقرار في الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة، بشرط احترام “البروتوكول” الصحي في ظل انتشار الموجة الثانية من “أوميكرون” سريع الانتشار لدى الأطفال، مما يشكل خطرا على الأساتذة والمعلمين.

وقال البروفيسور الياس باي أخاموخ، عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس “كورونا”، في التصريح الذي خصّ به “النهار”، إن استئناف الدراسة من طرف التلاميذ، يوم الأحد القادم، ممكنة، بالرغم من ضعف الإقبال على عمليات التلقيح من طرف مهنيي القطاع من معلمين وأساتذة، والتي لم تتجاوز – حسبه- نسبة عشرين من المئة رغم تمديد العطلة الشتوية إلى سبعة عشر يوما كاملا “نسبة الإقبال ضعيفة جدا، وستعمل على ارتفاع عدد المصابين في الوسط التربوي في حالة عدم احترام البروتوكول الصحي، وحتى قطاع التعليم العالي سيعرف ارتفاعا في عدد الإصابات في حال التهاون في تطبيق هذا النوع من البروتوكولات الذي يتوجب على الجميع احترامه تفاديا لانتقال العدوى من التلاميذ إلى أوليائهم والأساتذة على حد سواء بسبب أوميكرون الأكثر انتشارا وسط الأطفال”.

وأرجع أخاموخ، الأسباب التي كانت وراء تأكيده على أهمية استئناف الدراسة، إلى الاستقرار الذي تعرفه الجزائر في الحالة الوبائية خلال الأيام الأخيرة، بعد تسجيل تراجع في عدد الإصابات، داعيا السلطات إلى العمل على تطبيق قرارها القاضي بإجبارية حيازة الجواز الصحي لدى المواطنين لدخول المرافق العمومية “نحن من رفعنا تقريرا إلى الحكومة من أجل اشتراط الجواز الصحي لدخول الأماكن العمومية، والحكومة أخذت بعين الاعتبار توصيات اللجنة العلمية، وعليها اليوم السهر على تطبيقه في الميدان”.

وبشأن نسبة التلقيح التي بلغتها الجزائر، رد عضو اللجنة العلمية قائلا:”بلغنا نسبة ٣٢ من المئة من مجموع الفئة المستهدفة، والتي يصل تعدادها إلى عشرين مليون مواطن، حتى نكون في مأمن صحي، رغم أنها نسبة قليلة إذا ما قارناها بدولة الدنمارك، التي أكدت حكومتها انتصارها على الوباء ببلوغ مجموع ٨٠ من المئة من الفئة المستهدفة التي تم تلقيحها”.