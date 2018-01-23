أعلنت الأمم المتحدة، أنّ ممثلها الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيغادر منصبه في فيفري 2018.

نزولا عند رغبته بعد 3 أعوام من تسلمه الملف اليمني.

وقالت المنظمة إن ولد الشيخ لا ينوي البقاء في هذا المنصب بعد انتهاء عقده الحالي في فبراير 2018 .

إلى حين تعيين خلف له، سيبقى الشيخ أحمد ملتزما بمهمته من خلال السبل الدبلوماسية إلى نهاية العنف وتحقيق حل سياسي”.

وتسلم الدبلوماسي الموريتاني منصبه كمبعوث أممي إلى اليمن، في أفريل 2015، خلفا للدبلوماسي المغربي، جمال بنعمر.

وفي ماي 2017، تعرّض موكبه لإطلاق نار في العاصمة صنعاء.