اليوروبا ليغ .. تأهل أرسنال وميلان إلى الدور القادم

لُعبت سهرة الخميس الجولة الأخيرة من دور المجموعات للدوري الأوروبي والتي ضمنت من خلالها أندية عديدة تواجدها في الدور المُقبل.

وشهدت الجولة السادسة ضمان الميلان لتأهله رغم خسارته خارج أرضه ضد ريجيكا الكرواتي بثنائية دون رد.

وسار ليون الفرنسي على نهج ميلان وتأهل إلى الدور السادس عشر رغم إنهزامه على أرض أتلانتا الإيطالي بهدفا دون رد.

وسحق أرسنال الإنجليزي ضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بسداسية كاملة دون رد ليتواجد أيضا في الدور القادم.

وفيما يلي كل الأندية المتأهلة إلى الدور القادم:

فياريال الإسباني-أستانا الكازاخستاني

دينامو كييف الأوكراني-بارتيزان بيلغراد الصربي

سبورتينغ براغا البرتغالي-لودوغوريتس البلغاري

ميلان الإيطالي-أيك أثينا اليوناني

أتلانتا الإيطالي- ليون الفرنسي

لوكوموتيف موسكو الروسي- كوبنهاغن الدنماركي

فيكتوريا بلزن التشيكي-ستيو بوخارس الروماني

أرسنال الإنجليزي-نجم بلغراد الصربي

ريد بول سلزبورغ النمساوي-مارسيليا الفرنسي

أتلتيكو بيلباو الإسباني-أوستراسند السويدي

لازيوالإيطالي – نيس الفرنسي

زينيت الروسي-ريال سوسيداد الإسباني