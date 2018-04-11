اليوفي يحلم بـ “الريمونتادا” والريال لتفادي سيناريو برشلونة !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “السانتياغو بيرنابيو”، أين يستضيف ريال مدريد نادي جوفنتوس في قمة مباريات العودة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحلم نادي “جوفنتوس” بتحقيق “الريمونتادا” والقيام بنفس سيناريو “روما” الذي أزاح برشلونة سهرة أمس.

فالنادي الإيطالي وبعد الخسارة ذهابا في “تورينو” بثلاثية نظيفة، سيلعب الكل في الكل من أجل تحقيق “الحلم”.

في حين أن ريال مدريد لن يدخل المباراة وكأنه متأهل حسب ما صرّح به “فاران” بل سيلعب مباراته بأفضل طريقة ممكنة.

كما طالب “زيدان” من لاعبيه أن يقدموا مباراة كبيرة وأن لا يلعبوا بثقة مفرطة.

وستوجه الأنظار أيضا إلى “كريستيانو رونالدو” الذي سجل في مختلف مبارياته ضد “السيدة العجوز”.

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في مباراة أخرى، سيكون نادي إشبيلية أمام تحد مستحيل بعد الخسارة ذهابا فوق أرضية ميدانه ضد بايرن ميونيخ بنتيجة هدفين لهدف واحد.

ومطالب النادي الأندلسي بتعويض النتيجة ويحلم لاعبو “مونتيلا” بتكرار الإنجاز الذي قاموا به ضد اليونايتد.

حينما عادوا بتأشيرة التأهل من ملعب “الأولد ترافورد”.

في نفس السياق، معروف على الألمان “الصرامة” و”الإنضباط” لذلك النادي البافاري لن يترك شيئا للصدفة.