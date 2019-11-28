اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين طريق لدعم الشعب في تقرير مصيره

الوطني
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اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين طريق لدعم الشعب في تقرير مصيره
بقلم نادية بن طاهر

قال السفير الفلسطيني بالجزائر، أمين رمزي، إنّ اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو الطريق لدعم الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأضاف رمزي للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، أنّ هذا اليوم والذي يصادف 29 نوفمبر من كل سنة، يجب أن يترجم لموقف حاسم من المجتمع الدولي.

وأورد أن هناك خطوات بدأت تتبع من طرف المجتمع الدولي، كحملة مقاطعة شراء البضائع والمنتجات التي تنتج في المستوطنات.

وأشار السفير في ذات السياق، أن حملة المقاطعة العربية للبضائع الصهيونية، كانت لها نتائج وخيمة على سلعهم داعيا لإعادة تفعيلها.

منوها إلى أن الخلافات التي تدور ببعض الدول العربية أثرت كثيرا على القضية الفلسطينية، وهو ما استغلته دولة الإحتلال والإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين.

وأقر السفير بتراجع دعم الإعلام العربي للقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة لعدة أسباب، من بينها الإنشغالات الداخلية والتدخلات الخارجية.


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