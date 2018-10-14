اليوم: نوبة..شنتوف..الشريف..بودواور وسعيد باي أمام القضاء العسكري

شرع اليوم الأحد قاضي التحقيق العسكري، في البليدة، في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد.

وذكر مصدر مطلع، للنهار، أن المحكمة العسكرية بالبليدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد لضباط سامين.

وأضاف، أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع، وإستغلال الوظيفة السامية.

وعن المعنيين ذكر المصدر، أن الضباط السامون هم: القائد السابق للدرك الوطني مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية.

بالإضافة، إلى اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور،والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف.