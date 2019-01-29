امرأة تضرب زوجها وترميه من السطح

تعرض رجل للضرب والتعنيف على يد زوجته و بمساعدة من ابنتها، وقامتا برميه من سطح المنزل.

وقد حدثت هذه الواقعة أمس الإثنين، في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

سجل على إثرها الضحية شكوى في مركز الشرطة، واتصل مع مركز مناهضة العنف ضد النساء.

وفي تصريحاته للصحافة ، كشف أنه منذ تقديم شكواه للسلطات لم تتخذ أية اجراءات عقابية ضد زوجته وابنته.

مشيرا إلى أن زوجته ما زالت مستمرة بتهديده، الى جانب أن المركز الذي وعده بالرد لم يتواصل معه لغاية اللحظة.

ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما يحيط بمثل هذه الوقائع من تعتيم في ظل صمت و تجاهل السلطات المعنية.

خصوصا أن اتحاد الرجال في إقليم كردستان لعام 2018، قد سجل مئة وخمسة عشرة حالة انتحار لدى الرجال الذين يتعرضون للضرب من زوجاتهم

بالإضافة إلى مقتل خمسة آخرين على أيدي زوجاتهم وبتخطيط و مساعدة من أقاربهن.