انتخاب “عبد الرحمن حمزاوي” قائدا عام للكشافة الإسلامية الجزائرية

تم انتخاب مساء اليوم الخميس، القائد عبد الرحمن حمزاوي قائدا عام للكشافة الإسلامية الجزائرية، خلفا للقائد السابق محمد بوعلاق.

وحسبما أفاد به بيان للحركة الكشفية الجزائرية، فإن القائد الجديد أنتخب بأغلبية ساحقة من طرف أعضاء المجلس الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية.

وأقيمت الإنتخابات بولايةتيبازة، خلال المؤتمر الوطني رقم 12، والذي صوت فيها أعضاء المؤتمر الوطني للكشافة الإسلامية الجزائرية.

كما شهد المؤتمر الذي أقيم على مدار يومين كاملين يوم 12 و 13 جوان الحالي، حضور جل قادات الحركة الولائية ولمختلف ولايات الوطن.

هذا وستدوم عهدة القائد العام الجديد مدة 4 سنوات من 2019 إلى 2023، كما تنص عليه قوانين الحركة حيث حدد مدة الولاية 4 سنوات.