انتشال جثة امرأة من داخل بئر ببسكرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة امرأة من داخل بئر بمنطقة القميق، ببلدية ليوة في ولاية بسكرة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل عملية إنقاذ امرأة سقطت داخل بئر جاف يبلغ عمقه حوالي 40 مترًا. بمنطقة القميق، بلدية ليوة ودائرة أورلال.

حيث خلّف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 20 سنة، حيث قامت إسعافاتنا بانتشال الجثة. ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

