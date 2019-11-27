انتشلت مصالح الحماية المدنية في دوار “الزغايدية” ببني درقن لولاية غليزان، جثة تعود لعجوز في عقدها الثامن من العمر.

وحسبما أفاد به بيان الحماية المدنية، فإنّها تمكنت من انتشال جثة الضحية من واد صغير متواجد بالدوار المذكور.

ويتعلق الأمر بجثة إمراة تبلغ من العمر 85 سنة، من واد صغير، أين عُثر عليها منغمسة الأطراف السفلية في الطين بالواد.

ووفقا لنفس المصالح، فإن منسوب مياه الواد الذي انتشلت منه الجثة حوالي 50 سم.

وقد تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات زمورة، من طرف الحماية المدنية.