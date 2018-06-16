انتشال 4 جثث وانقاذ 933 مهاجرا بسواحل إسبانيا

تمكن خفر السواحل الإسباني من انقاذ 933 مهاجرا وانتشال 4 جثث في البحر المتوسط يومي الجمعة السبت، مع تأهب البلاد لوصول سفينة إنقاذ خيرية بعد منعها من الرسو في إيطاليا ومالطا.

وقال خفر السواحل على تويتر إنه أنقذ 507 أشخاص من 59 قاربا صغيرا في مضيق جبل طارق حيث انتشل 4 جثث.

ونفذت كل عمليات الإنقاذ الأخرى في المياه الفاصلة بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا.

واتخذ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، خطوات مرحبة بالهجرة خلال أول أسبوعين له في المنصب،

إذ عرض استقبال سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تحمل على متنها 629 شخصا كما تعهد بتقديم رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير المسجلين.