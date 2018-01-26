بالصور.. إنجاز 32 ملعب معشوشب بالوادي في 2018

الرياضة
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بالصور.. إنجاز 32 ملعب معشوشب بالوادي في 2018
بقلم عبد العالي رحومة

أمر والي ولاية الوادي عبدالقادر بن سعيد، في تعليمة وجهها إلى كل المديريات الولائية بضرورة وضع المقاولات والاستثمارات الخاصة للمساهمة في تمويل فرق المنطقة.

وزار الوالي فريق التضامن السوفي لكرة القدم، متصدر بطولة ما بين الرابطات، وخلال الزيارة وجه تعليمته إلى كل المديريات الولائية.

وهذا من أجل تمويل الفرق الرياضية وتحفيزهم على التميز وصقل المواهب الشابة وحث الوالي رجال المال والأعمال على ضخ أموال للفرق والاستثمار في الطاقات الشابة في الجنوب والمناطق الحدودية.

معتبرا نجاح الرياضة وتطورها وجه من أوجه النجاح في التنمية ككل .

مؤكدا في معرض حديثه أن ولاية الوادي ستنجز بها 32 ملعب معشوشب جواري خلال 2018 واستفاد فريق التضامن من مدرجات اضافية بغية اعتماد الملعب لاحتضان مقابلات الفريق مستقبلا .

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