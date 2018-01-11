انخفاض معدل الجريمة في قسنطينة

تميزت سنة 2017 بانخفاض معدل الجريمة في قسنطينة مقارنة بسابقاتها و انخفاض في عدد حوادث المرور بالإقليم الحضري.

مع زيادة معتبرة في عدد العمليات الشرطية والدوريات الوقائية.

هذا ما كشفه رئيس أمن ولاية قسنطينة مراقب شرطة عبد الكريم وابري بمقر أمن الولاية خلال عرضه الحصيلة السنوية 2017.

كما سجلت زيادة جد معتبرة في عدد المكالمات عبر الخطوط الخضراء، و التي جاوزت 10 آلاف مكالمة.

ما يعكس تزايد ثقة المواطن في شرطته.

و تم إنشاء صفحة “فايسبوك” رسمية لأمن ولاية قسنطينة في إطار العمل الدائم على فتح شتى قنوات الاتصال أمام المواطنين.

و في إطار تجسيد مبدأ الشرطة الجوارية كوسيلة أخرى للتواصل و التفاعل مع المواطن.