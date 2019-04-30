إنشاء خلية للتكفل بإنشغالات عمال الجمارك

كشف المدير العام للجمارك، محمد وارث، عن إنشاء خلية مؤهلة ومتخصصة للتكفل بشكل مباشر بانشغالات واهتمامات الجمركيات والجمركيين،حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وقال المدير العام للجمارك في كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال 1 ماي:” أنّ هذه الخطوة جاءت تدعيما وعرفانا للمجهودات الحثيثة المبذولة للمضي قدما في رفع مزيدا من التحديات .

كما تعهد ذات المسؤول، بتثمين العنصر البشري و إبراز الكفاءات النزيهة، وإعطاء الأولوية التكفل بالجانب الاجتماعي عن طريق تحسين الظروف المعيشية

وظروف العمل لأعوان الجمارك في كافة أنحاء التراب الوطني .

كما تقدم محمد وارث، لكل العمال بالتهاني الخالصة بمناسبة عيد العمال المصادف 1 ماي وحلول الشهر الفضيل .