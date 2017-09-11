أنصار البليدة يطالبون بتنحية بوجعران

طالب أنصار اتحاد البليدة، من الإدارة المسيرة، بتنحية المدرب الحالي للفريق بوجعران، من على رأس العارضة الفنية لفريق مدينة الورود، بعد الانطلاقة الكارثية في الموسم الأول بعد الصعود الأخير.

اتحاد البليدة انهزم في المباراتين الأولى و الثانية و رصيده خال من أي نقطة حتى الآن، حتى أن مستوى الفريق لا يبشر بالخير.

و حسب رئيس النادي البليدي الذي زار مقر مجمع النهار، فإن الجماهير البليدية طالبت و بقوة إقالة المدرب بوجعران في أقرب الآجال، وهو الطلب الذي ينوي الرئيسي مناقشته مع أعضاء مجلس الإدارة قبل اتخاذ أي قرار.