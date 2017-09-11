ads-desktop

أنصار البليدة يطالبون بتنحية بوجعران

الرياضة
  • -
  • 0
أنصار البليدة يطالبون بتنحية بوجعران
بقلم اغويلاس ياسر
طالب أنصار اتحاد البليدة، من الإدارة المسيرة، بتنحية المدرب الحالي للفريق بوجعران، من على رأس العارضة الفنية لفريق مدينة الورود، بعد الانطلاقة الكارثية في الموسم الأول بعد الصعود الأخير.

اتحاد البليدة انهزم في المباراتين الأولى و الثانية و رصيده خال من أي نقطة حتى الآن، حتى أن مستوى الفريق لا يبشر بالخير.

ads-desktop

ads-mobile

و حسب رئيس النادي البليدي الذي زار مقر مجمع النهار، فإن الجماهير البليدية طالبت و بقوة إقالة المدرب بوجعران في أقرب الآجال، وهو الطلب الذي ينوي الرئيسي مناقشته مع أعضاء مجلس الإدارة قبل اتخاذ أي قرار.

التعليقات (0)

طالع أيضا

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

ads-desktop

الإستفتاء

ads-desktop

سوق النهار

ads-desktop
ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital