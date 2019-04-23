انطلاق الأيام الإعلامية حول مركز التكوين للقوات الخاصة ببسكرة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في بسكرة، فعاليات الأيام الإعلامية الموجهة للجمهور، حول مركز التكوين للقوات الخاصة، الشهيد محمد السعيد بن الشايب.

وأقيمت هذه الأيام الإعلامية للمركز التكويني التابع للناحية العسكرية الرابعة، بالمتحف الجهوي “العقيد محمد شعباني”.

و أشرف على افتتاح هذه التظاهرة، نيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة، مدير التعليم العام بالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة، العقيد الصادق بلمسوس.

وأكد بلمسوس بالمناسبة، أن هذه الأيام الإعلامية تندرج في إطار مد جسور الاتصال، التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

والتي تعمل على تقريب المؤسسة العسكرية من المجتمع المدني، حسب نفس المتحدث.

وكذا إطلاع المواطنين، على التجهيزات والمعدات التي تم تسخيرها لإنجاح التكوين في سلاح القوات الخاصة، يضيف بلمسوس.

وأقيم بهذه المناسبة، معرض إعلامي، في المتحف، لعينات من المعدات العسكرية والمظلات، وبعض الأسلحة القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة.

واستمع الجمهور لشروحات حول تعايش الأفراد العسكريين مع الظروف الميدانية، كما تابع بساحة المتحف استعراضات عسكرية قتالية.

وأوضح المكلف بالإعلام، بذات المركز، الملازم أول طارق بوسهلة، أن هذه التظاهرة تهدف إلى ترسيخ الاتصال الجواري وتثمين الجهود المبذولة في مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي.

كما تهدف إلى التعريف بهذا الهيكل التكويني، والشروط اللازمة للالتحاق به، حسب نفس المتحدث.

وكذا التعريف بمختلف التجهيزات والإمكانات البشرية والمادية، التي توفرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لإعداد أفراد ذوي كفاءة عالية.